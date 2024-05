Palavra do Leitor - 3 de maio de 2024

Ato esvaziado – 1

‘Lula reclama de baixo público em ato realizado em Itaquera’ (Política, ontem). Com uma pequena plateia composta em sua maioria por sindicalistas, Lula amargou mais um revés em seu desgoverno: sua baixa popularidade em alta. O discurso de 1º de Maio no estacionamento da Neo Química teve de tudo, menos público. Patrocínio da Petrobras, campanha antecipada para um pré-candidato e acusações contra tudo e todos pelo fracasso do evento, menos, obviamente, para ele mesmo. Pois é, acredito que os recentes eventos da Paulista e Copacabana devem deixá-lo com uma inveja danada.

Vanderlei Retondo

Santo André

Ato esvaziado – 2

Num comício esvaziado e não podendo chamar a atenção dos sindicatos, Lula tentou abafar o caso procurando culpados: culpou o local, a falta de sorteios e a má convocação do evento, como se isso pudesse encobrir a decepção do povo em relação ao governo que aí está. Preço dos alimentos nas alturas, a falta de cumprimento das promessas. O jeito de encobrir tais evidências foi exibir como um diploma a assinatura da isenção do Imposto de Renda, para quem ganha até três salários mínimos. Lembrando que foi prometido isenção de até R$ 5.000. E agora mudou o discurso. Ficou para o fim do governo. É assim mesmo. Para dar benefícios, vem a conta-gotas; já para retirar dinheiro dos trabalhadores a medida vem a jato.

Izabel Avallone

Capital

Viário

‘Viaduto Castelo Branco é entregue em Santo André após recuperação’ (Setecidades, ontem). Parabéns à Prefeitura de Santo André pela magnífica obra. Poderiam já liberar para caminhões também.

Nelson Hanna

Santo André

Gilvan Junior

‘Gilvan é oficializado pré-candidato governista ao Paço de Santo André’ (Política, ontem). Paulo Serra alçou do seu grupo político para dar continuidade ao seu belo trabalho em Santo André. Isso é preocupação em manter a cidade em boas mãos. Enquanto isso, aqui em São Bernardo, a prioridade é a falta de lealdade com a pessoa que sempre esteve ao seu lado. O ex-vice-prefeito é sabedor dos problemas. Mas, mesmo assim, o prefeito quer entregar um avião nas mão de quem nunca pilotou um teco-teco, como disse Paulo Serra sobre seu sucessor: “Não posso entregar o comando de um avião para quem nunca pilotou um teco-teco” .

Ailton Lima

São Bernardo

Brasil

Sr. presidente da República, senhores governadores, prefeitos, deputados, senadores e vereadores, quando é que o povo brasileiro verá o mínimo de amor e compaixão pela terra de Santa Cruz?Quando as pessoas eleitas tirarão as vendas dos olhos ou o aparelho de realidade virtual? Quando o dinheiro recolhido da população se transformará em obras e serviços a favor dessa mesma população? Quando os departamentos das doenças serão locais de saúde, física e mental? Quando, senhores, a fome e a ganância por poder, dinheiro, status e fama serão saciadas? Hoje, mais do que nunca, a intolerância e a cegueira vêm corroendo o espírito das pessoas a ponto de promoverem tantas tragédias diariamente. Quanta desesperança! E não venham me dizer que o El Niño está de mau humor ou que o Sol está de olho só sobre o Brasil. Parem de mandar cortar árvores! Parem de construir mansões em áreas “protegidas”! Parem de mentir e omitir para o povo brasileiro!

Márcia Perecin

São Bernardo

Campanha

Já imaginaram se o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pedisse votos para o candidato Nunes (MDB) antes de 16 de agosto? O ministro da Secretaria de Comunicação do Planalto, Paulo Pimenta (PT) também diria que eram elogios?

Tania Tavares

Capital