Selena Gomez surge com a boca em parte íntima em foto do namorado

A mulher mais apaixonada do mundo! Selena Gomez apareceu em seu Instagram na última terça-feira, dia 30, com uma foto inusitada. Nela, a cantora estava com a boca em parte íntima em foto do namorado. Eita!

A foto em questão era a capa do livro do boy, Benny Blanco. Open Wide: A Cookbook for Friends é um livro inusitado sobre a arte de cozinhar. Interessante, né? O estômago de Selena Gomez não deve passar fome.

Falando em passar fome, o produtor musical revelou em vídeo que ama mimar a cantora com comida, e usar seus dotes para conseguir coisinhas com a amada.

Eu estava pensando, sempre que quero colocar um sorriso no rosto dela ou transar, eu simplesmente preparo um bife para ela. Ela está trabalhando hoje, então meu plano é fazer para ela o melhor jantar com bife que ela já comeu, colocá-lo em um pequeno pote, entrar na ponta dos pés em seu trabalho e apenas surpreendê-la totalmente.