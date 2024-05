Verba de mamógrafos chega a Mauá, Ribeirão e Rio Grande

Os cofres dos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra receberam ontem, cada um, R$ 800 mil do governo do Estado. A verba deve ser utilizada na compra de equipamentos para a realização de mamografias. O dinheiro foi obtido por meio de emendas impositivas ao Orçamento paulista propostas pela deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

“Em 2022, durante a campanha, conversamos com muitas mulheres e a angústia de não ter acesso ao exame de mama estava presente em todos os encontros. Então, priorizamos destinar emendas destinadas à compra de mamógrafos em cidades do (Grande) ABC que ainda não possuíam o equipamento ou que atendessem outros municípios. Por isso, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mauá”, explicou a parlamentar ao Diário.

Mamógrafos são aparelhos de raio X que geram imagens em alta resolução das mamas capazes de auxiliar o médico na identificação de eventuais tumores em fase inicial, lesões, nódulos e microcalcifica-ções. Até hoje a rede pública de Rio Grande não possuía equipamento deste tipo.

A partir do recebimento do dinheiro, cada uma das cidades vai decidir em qual equipamento de saúde vai instalar o mamógrafo. Na sequência, deverá ser aberto o processo de licitação para a compra dos aparelhos, o que deve durar cerca de 90 dias. “No segundo semestre, já devem estar atendendo à população”, estimou Ana Carolina.

Mauá deverá destinar o seu equipamento ao Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini, que, na prática, funciona como pronto-socorro regional, pois recebe pacientes de municípios vizinhos, inclusive da Capital. Já o de Ribeirão Pires possivelmente irá para o Hospital Santa Luzia, em fase final de obras e cuja inauguração está prevista ainda para o primeiro semestre. Já em Rio Grande da Serra, que não possui hospital, o mamógrafo será integrado à rede de atendimento feminino da cidade.

Autora da Lei da Saúde da Mulher Paulista, legislação que integra as ações estaduais às mulheres, Ana Carolina priorizou suas verbas para o setor da Saúde, buscando dotar os municípios de aparelhos para atender a população com mais eficiência. “A lei só será efetiva se equiparmos as cidades, por isso destinei 86,79% das minhas emendas impositivas para a Saúde, atendendo demandas dos municípios do Grande ABC e do Interior, especialmente para a aquisição de mamógrafos, aparelhos de ultrassom e custeio, aprimorando o atendimento médico e hospitalar na rede pública”.

O anúncio da liberação dos R$ 2,4 milhões para a compra de mamógrafos pelos três municípios da região foi feito na quarta-feira da semana passada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que na oportunidade se reuniu com Ana Carolina e prefeitos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. “Existe uma questão de liberação de emendas parlamentares, muitas delas destinadas à Saúde, e vamos fazer isso imediatamente”, disse o republicano.