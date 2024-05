Vivas e palmas apontam escolha de Gilvan Junior

Os relógios passavam um pouco do meio-dia e meia quando clientes que almoçavam ontem no salão principal do Baby Beef Jardim, o mais sofisticado restaurante de Santo André, começaram a ouvir palmas entusiasmadas, vozerio e o coro de “Gilvan, Gilvan, Gilvan...” A algazarra, que provinha de espaço reservado contíguo, marcava o momento subsequente ao qual o prefeito Paulo Serra (PSDB) revelara a seleto grupo – formado por secretários, diretores de autarquias e vereadores da base, incluindo o presidente Carlos Ferreira (MDB) – o maior segredo de polichinelo desta pré-campanha: o secretário de Saúde, Gilvan Junior, será mesmo o nome indicado pelo chefe do Executivo para a sucessão municipal de outubro. Informações de bastidores dão conta de que o anúncio oficial será feito amanhã.

BASTIDORES

Mesura

Cotado para compor a chapa encabeçada por Bete Siraque (PT) na sucessão municipal em Santo André, o vereador Eduardo Leite (foto), que até o momento mantém a pré-candidatura ao Paço pelo PSB, não perde uma oportunidade de fazer um aceno aos petistas. É de autoria do pessebista projeto de decreto legislativo que concede o título de Cidadão Andreense ao deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, que vai disputar a Prefeitura de São Bernardo pelo PT, tendo como vice exatamente um nome do PSB, William Dib.

‘Prestigiado’

Para tentar estancar as suspeitas de que vai abrir mão da própria pré-candidatura para compor com o PT, Eduardo Leite divulgou para sua lista de contatos vídeo do ministro Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) dizendo que “ninguém chuta cachorro morto”. “Quando começa esse apavoramento de todo mundo falar que ele vai ser candidato a vice, (significa que) ele vai ser é o próximo prefeito da cidade, se Deus permitir e se os eleitores permitirem”, afirma o ex-governador paulista na gravação.

A ver

São fortes os comentários de bastidores dando conta de que o secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, não volta ao cargo após o término de suas férias, em 7 de maio. O médico havia solicitado exoneração ao prefeito Orlando Morando (PSDB) quando eclodiu a crise no Hospital da Mulher, mas foi demovido da ideia pelo tucano, que recomendou-lhe o descanso e garantiu-lhe que, durante o período do recesso, conseguiria barrar sua convocação pela Câmara – algo que, viu-se ontem, não aconteceu.

Provocação

Presidente da SPObras e pré-candidato a prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB) criticou ontem o chefe do Executivo, José Filippi Júnior (PT), por permitir que empresa terceirizada deixasse o Quarteirão da Saúde sem médico pediatra no fim de semana mesmo recebendo R$ 238 milhões anuais para executar o serviço: “Deveria pular menos amarelinha e administrar a cidade”, disse o emedebista, referindo-se aos vídeos das redes sociais onde o petista aparece brincando, sorrisão estampado no rosto, enquanto munícipes sofrem.

Maracugina

Uma semana depois do bate-boca entre os vereadores Caio Salgado (PL) e César Oliva (PSD), que só não trocaram socos no plenário graças à intervenção do líder do governo, Gilberto Costa (Progressistas), outro entrevero chamou a atenção de quem acompanhava a sessão de ontem do Legislativo de São Caetano. A altercação da vez envolveu Jander Lira (PSB) e Américo Scucuglia Jr. (PRD), que chegou a desferir estrondoso tapa da mesa da presidência. Bruna Biondi (Psol) espantou-se: “Mas esta Câmara está com tanta testosterona, né? Tá difícil!”