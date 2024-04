Acidente entre caminhões na Castello Branco interdita rodovia; congestionamento chegou a 20 km

Um acidente envolvendo dois caminhões na pista expressa da Rodovia Castello Branco, na altura de Barueri, na Grande São Paulo, provocou congestionamento na via na manhã desta terça-feira, 30. Um dos veículos estava carregado de soja.

De acordo com a CCR ViaOeste, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu pouco depois das 4h da manhã na altura do km 25,5, no sentido capital. Um dos caminhões colidiu na traseira do outro.

Com o impacto, os veículos chegaram a pegar fogo. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no acidente e logo controlaram as chamas. Os motoristas não se feriram.

Devido à colisão, a pista ficou totalmente interditada até às 5h30 da manhã. Desde então, o tráfego foi liberado nas faixas 3 e 4, mas ainda estava fechado nas faixas 1 e 2 por volta das 9h. Neste horário, o congestionamento na via chegou a ter 20 quilômetros.