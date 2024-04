A candura de Filippi

Só a credulidade e a ingenuidade do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), talvez expliquem a razão do tormento enfrentado por crianças, e seus respectivos responsáveis, que buscaram atenção no Pronto-Socorro Central, no Quarteirão da Saúde, no fim de semana. Como mostra reportagem deste jornal na edição de hoje, apenas um dos quatros pediatras que deveriam estar de plantão no sábado compareceu ao trabalho. No domingo, nenhum. A Prefeitura alega que todos apresentaram atestado e não conseguiu viabilizar a tempo os substitutos. A justificativa oficial é de uma candura que ofende o bom-senso administrativo e agride a dignidade da população diademense, especialmente a mais pobre.

Filippi precisa parar de buscar explicações excêntricas para problemas complexos, que estão se avolumando enquanto ele só pensa na reeleição, e cobrar sua equipe para que os resolva. Como pode um prefeito que autoriza o gasto anual de R$ 238 milhões dos cofres públicos com empresa terceirizada para zelar pela rede básica, como é o caso da SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), vir a público defender, com o candor dos ingênuos, a companhia privada?! Ao dizer que toda a questão se resume à dificuldade de encontrar pediatras no mercado, o petista endossa os argumentos da prestadora de serviços e ignora o sofrimento dos moradores.

Se é verdade que há escassez de médicos que cuidam de crianças, e este Diário não está duvidando da informação, essa não é uma questão que deveria impedir a Prefeitura de exigir da SPDM o rigoroso cumprimento do contrato. Talvez o que esteja faltando é, diante da complacência de Filippi, interesse da prestadora de serviços em pagar salário compatível aos poucos profissionais disponíveis – ao entrar no mercado, a empresa certamente sabia que a lei da oferta e da procura baliza o valor dos contracheques. Mas nada disso importa. Os diademenses custeiam os serviços médicos, por meio do pagamento de impostos, e têm direito de ter atendimento quando precisarem, inclusive no fim de semana.