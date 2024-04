Empresa de professor retorna às atividades no Hospital Mário Covas

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu na última sexta-feira (26) liminar que suspende a rescisão de contrato promovida pelo Hospital Mário Covas, gerido pela Fundação do ABC, com o Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina), para o atendimento à população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde) na unidade. No mesmo dia da decisão, porém, a mantedora já havia promovido o retorno da empresa que tem como sócio Danilo Gurian, que é professor de Clínica Médica da FMABC e é querido por alunos.

Sob gestão da Fundação do ABC, o hospital estadual havia encerrado o contrato de prestação de serviços na área de Clínica Médica, o que motivou a realização de manifestação de alunos e professores na frente do hospital na manhã da última quarta (24). Segundo a faculdade, o hospital tem grande número de residentes e alunos do quinto e do sexto ano de Medicina que, em razão da ruptura, não teriam a devida supervisão e orientação profissional.

Na segunda-feira (22), porém, a mantenedora já havia anunciado o retorno temporário do profissional da faculdade às suas funções no hospital, sendo que o mesmo deverá apresentar uma proposta para aplicação da disciplina no espaço de 30 dias, que deverá privilegiar o cumprimento de metas e do orçamento, assim como as atividades de ensino, pesquisa e assistência. A Fundação afirma que, durante esse período, a empresa terceirizada do professor da FMABC retornará sob contrato e será responsável pelos serviços de Clínica Médica no Hospital.

Após a manifestação desta quarta-feira, em frente ao Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, organizada por docentes, alunos e membros da comunidade acadêmica do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), a FUABC (Fundação do ABC) se manifestou e afirmou que a motivação seria uma notificação do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), que cobrava informações sobre a atuação da FMABC.

Na tarde de ontem, houve uma reunião entre FUABC e FMABC mediada pelo Ministério Público, cuja pauta foi a área de Clínica Médica do Hospital Estadual Mário Covas. Segundo a FMABC, “na oportunidade foi explicada, justamente, a total ineficácia da medida judicial buscada pela FMABC, tendo em vista que a decisão judicial determina algo que já estava vigente no Hospital”.