Palavra do Leitor - 30 de abril de 2024

‘Bullying’

Como já foi notícia no Diário, a prática do bullying é conjunto de violências que se repetem por certo período. Esses atentados têm como prioridade pessoas humilhadas, que não são aceitas por um grupo social, geralmente nas escolas. Bullying, palavra de origem inglesa, são agressões verbais, físicas e psicológicas com a única intenção de humilhar, agredir, intimidar e levar traumas às vítimas. E pode causar depressão, distúrbios de comportamento, podendo levar até ao suicídio. Professores, diretores, secretários de educação e ministros, das áreas de cultura e educação, deveriam trazer aos programas escolares e às reuniões de pais e mestres esses alertas de informação e transformação.

Cecél Garcia

Santo André

Aviação

Causou enorme barulho a morte de um cão transportado de forma indevida num voo da Gol. Lamentável mesmo, mas por que o fato de criminosos trocarem as etiquetas das malas não produz nenhum barulho e nem a atenção dos governantes e da Anac, agência que deveria fiscalizar e punir as empresas? Estranho, não?

Izabel Avallon

Capital

Ditadura

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski ratificou parecer para reinstalação da comissão sobre vítimas da ditadura, criada em 1995 e extinta em 2022 (Política, dia 29). A comissão trabalhou 27 anos e este sujeito ainda quer reinstalar tal comissão? Não foi tempo suficiente? Sugiro a ele começar a mostrar serviço para o qual foi nomeado (a segurança pública está um caos) ou então peça para sair.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Reforma tributária

Depois de 30 anos engavetada, a reforma tributária caminha para sua aprovação final com a entrega pelo governo do primeiro projeto de lei complementar de regulamentação dos novos impostos sobre consumo. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), prometem que concluem a votação ainda neste ano. É o que se espera... Melhor ainda é a perspectiva para o País, que poderá finalmente alçar de forma sustentada o desenvolvimento econômico e social. A drástica redução no número de impostos, a simplificação e a alíquota média do IVA (Imposto de Valor Agregado) – se prevê que fique entre 25,5 a 27,3%, contra a média atual de 34% – permitirão, a partir de sua integral vigência, prevista para 2032, expressiva redução no pagamento de impostos, entre R$ 150 bilhões e R$ 197 bilhões. Além deste alívio, haverá capacidade de se investir mais no País, e menos horas gastas na área contábil das empresas. Consumidores de baixa renda, em torno de 28,3 milhões de famílias, terão um importante benefício, como o cashback (devolução de impostos) sobre gás, energia elétrica, água, esgoto e outros impostos estaduais e municipais. É a grande oportunidade de o Brasil deixar para trás o longo marasmo de retrocesso econômico e social.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Cobrança

Achei ótima a Primeira Página do Diário de 24 de abril, onde aparecem a foto e o endereço eletrônico dos vereadores de São Bernardo e a solicitação para que a população os cobre quanto à crise no Hospital da Mulher. A ideia poderia ser repetida em Santo André, colocando-se as fotos dos vereadores que aprovaram o aumento de 21 para 27 cadeiras para a próxima legislatura. Assim, a população pode dar-lhes o troco nas urnas em outubro.

Vanderlei Retondo

Santo André