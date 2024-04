Petrobras: produção de petróleo e gás sobe 3,7% no 1º trimestre, a 2,776 mi boed

A Petrobras fechou o primeiro trimestre do ano com produção de 2,776 milhões de barris diários (boe) de óleo equivalente (petróleo e gás natural), uma alta de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2023. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, houve queda de 5,4%. As informações constam no relatório de produção da companhia, divulgado nesta segunda-feira, 29.

Segundo a Petrobras, a alta no primeiro trimestre de 2024 se deve, principalmente, ao ramp-up das plataformas do tipo FPSOs (produção, armazenagem e transferência) Almirante Barroso, P-71, Anna Nery, Anita Garibaldi e Sepetiba, além da entrada em produção de 19 novos poços de projetos complementares nas bacias de Campos (11) e Santos (8).

A produção comercial de óleo e gás foi de 2,428 milhões de boe/d no primeiro trimestre de 2024, alta de 3,2% ante o primeiro trimestre de 2023.

A produção de petróleo foi de 2,236 milhões de barris por dia (bpd) no primeiro trimestre deste ano, 4,4% maior do que no primeiro trimestre de 2023. A produção de gás natural totalizou 507 mil boed, alta de 1,6% na comparação com um ano antes, e menos 6,1% em relação ao quarto trimestre de 2023.

No pré-sal, foram extraídos, em média, 1,857 milhão de bpd de janeiro a março, alta de 9,1% ante o primeiro trimestre de 2023 e queda de 4,1% contra o quarto trimestre do ano passado.

O Fator de Utilização (Fut) do parque de refino da empresa atingiu 92%, contra 85% registrado um ano antes.