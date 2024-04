Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se separam após dez anos juntos

Fim de uma era? Depois de dez anos de relacionamento, o casal Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira estão se separando, segundo informações da assessoria da atriz. Eles começaram a passar por boatos de término depois da mensagem de parabéns feita pelo ator.

O casal se conheceu durante as gravações da novela O Rebu. Desde então, eles se casaram em 2016 e são pais do pequeno Otto. Nesta segunda-feira, dia 29, Daniel levantou as suspeitas de que os atores não estavam em uma boa situação. Isso porque, ele escreveu tudo no passado:

Comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante. Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária para o nosso OTTO. Aprendi a ser um Pai melhor, vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos pra vida e pro mundo? você merece seus sonhos.

Nos comentários, Sophie agradeceu a mensagem: Obrigada por tanto.