Arlindinho abre o coração sobre partida de Anderson Leonardo: - Fez todo mundo sorrir

Nesta segunda-feira, dia 29, o programa Encontro foi especial em homenagem à Anderson Leonardo. O cantor morreu na última sexta-feira, dia 26. Para falar sobre a amizade com o vocalista do Molejo e cantar as músicas do grupo, Arlindinho esteve na atração.

O filho de Arlindo Cruz revelou que se despediu de Anderson. Mas a lembrança que ficou em sua memória é a alegria contagiante do artista:

- Eu estive lá ontem rapidamente, tive show em minas gerais, mas consegui passar lá para dar um abraço na família e me despedir dele. Realmente partiu sorrindo, porque sorriu em vida, fez todo mundo sorrir. Um cara com senso de humor incrível. Lembro de a gente lá em casa ter câimbra de rir com piada do Anderson.

Patrícia Poeta também relembrou momentos em que entrevistou o cantor e o grupo Molejo. A equipe do programa mostrou a última participação dele no matinal.