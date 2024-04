Bira, pai de Anderson Leonardo se despede do filho: Divirta-se aí em cima

Neste domingo, dia 28, aconteceu o velório de Anderson Leonardo, do Molejo. O cantor morreu aos 51 anos de idade, na última sexta-feira, dia 26. O pai do artista, Bira, se despediu com uma carta nas redes sociais:

De pai para filho! Filho, sua alma foi recolhida com nobreza, me sinto triste por não mais te abraçar; mas meu conforto e meu orgulho é ter sido seu pai e ter te tornado um ícone, um profissional completo, um pai maravilhoso para os seus, um filho sensacional, um amigo extraordinário e, principalmente, pelo ser humano iluminado e inesquecível. Seu legado, que está sendo deixado, é o nosso maior presente, e sei que seu legado, sua música, sua alegria vão abraçar muitas gerações. Te amo, meu filho, meu amigo, meu companheiro. Divirta-se aí em cima. Meu amor por ti é eterno!.

Os colegas de banda também compareceram ao último momento com o cantor. Eles comentaram sobre a falta que o cantor vai fazer para todos. Além deles Mumuzinho esteve no velório no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro.