Plateia do programa de Virginia Fonseca cita Rezende e reação da influenciadora surpreende

Climão! Durante o quadro Se Beber, Não Fale, de seu programa, Virginia Fonseca foi colocada em uma saia justa. Os convidados da influenciadora eram os cantores MC Ryan SP e Zé Vaqueiro. Ao ser perguntada com quem não trabalharia, alguém da plateia falou o nome do ex da apresentadora: Rezende.

Virginia Fonseca não teve um término amigável com Rezende. Os dois ficaram juntos por dois anos, de 2018 a 2020. Além disso, eles trabalhavam em conjunto, o que foi um problemas que levaram ao fim.

Quando ouviu o nome do ex, Virginia saiu correndo pelo cenário e foi se esconder. Em seguida, ela voltou e não comentou a situação. Enquanto Mc Ryan ria do momento.