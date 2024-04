Justin Bieber aparece chorando e preocupa fãs, entenda

Crise? No último sábado, dia 27, Justin Bieber publicou uma série de fotos intrigantes nas redes sociais. Para a surpresa dos fãs, o cantor também surgiu com um visual diferente: com barba.

Sem dar detalhes, nem sequer escrever nada na legenda, Justin compartilhou fotos caseiras de momentos aleatórios. Mas uma delas chamou mais a atenção dos internautas, nela o cantor aparece de barba comprida e com uma lágrima no rosto.

Rapidamente a web se encheu de teorias. Alguns relembraram os boatos de separação de Hailey Bieber, mas a modelo comentou na publicação:

Um chorão bonito.