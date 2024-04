Palavra do Leitor - 27 de abril de 2024

Desoneração da folha

O desgoverno “L” está dando mais um tiro no pé. Está recorrendo ao STF (Supremo Tribunal Federal), como sempre, para anular a continuidade da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no País, vigente desde 2012. Esta lista não deveria ser para apenas 17 setores e sim para todos. A saga arrecadatória deste desgoverno não tem fim. Jamais ouvimos falar em corte de despesas, o que é primordial para o País. Pelo contrário, todo santo dia ouvimos falar em arrecadar mais aqui e ali. O brasileiro não aguenta mais pagar tantos impostos e o dinheiro ir pelo ralo pela gastança desenfreada deste desgoverno. O fim da desoneração da folha de pagamento significará milhares de desempregos; maior gasto com seguro desemprego; saúde; educação; diminuição de consumo, fazendo a economia girar menos acarretando menor arrecadação; mais gente na informalidade etc. Não precisa ser expert no assunto para enxergar isso. O agora ministro do STF e ex-advogado do “L”, Cristiano Zanin, numa canetada, cancelou a desoneração da folha de pagamento, aprovada com ampla maioria no Congresso Nacional. Esperamos que esta medida monocrática seja revertida pelo pleno da Corte. “L” não sabe os motivos da sua impopularidade? Será que é preciso desenhar?

Mauri Fontes

Santo André

Antirracismo

‘Movimento negro promove palestras sobre antirracismo’ (Setecidades, dia 26). Não sou afrodescendente e/ou negro, sou branco e, assim como muitos seres humanos, temos no negro um irmão que traz em si vida, comportamentos e sentimentos iguais aos meus. Se eu e você tivermos que ser internados em um hospital e precisarmos nos submeter a uma transfusão de sangue, vamos questionar se aquele sangue, que salvará nossas vidas, vem de um negro, branco, amarelo, pardo ou de um indígena? Se nossos filhos brancos forem se relacionar ou se casar com mulheres ou homens da tez negra, nossas preocupações e nossos sonhos e expectativas serão para que eles escolham pessoas de outras cores de pele ou será para que os mesmos sejam muito, muito e muito, felizes?

Cecél Garcia

Santo André

Crime organizado

Uma quadrilha ligada ao PCC tinha várias empresas que forjavam a concorrência para vencer licitações e assim firmar contratos com Prefeituras e Câmaras. Como se vê a corrupção grassa neste País. Dias desses o presidente Lula disse que o crime organizado estava em todos os poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. E eis que na operação deflagrada pelo Gaeco foram presos vereadores, procuradores e até o advogado do André do Rap por crimes como fraudes documentais e lavagem de dinheiro. Duas coisas ficam evidentes: eles negam na maior cara de pau e ficam demonstradas as faltas de controle e fiscalização nesses contratos. Os envolvidos só pensam em uma coisa: propina. E assim o crime organizado vai tomando conta deste País.

Izabel Avallone

Capital

‘Saidinha’

“Lira sinaliza que veto ao projeto das ‘saidinhas’ será derrubado” (Política, dia 26). A ‘saidinha’ de presos deve ser extinta no Brasil, e não podemos mais ter mordomias para pessoas que ultrapassaram as margens da lei.

Eduardo Furtado

Mauá