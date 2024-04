Explicações necessárias

A iminente convocação do secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, pela Câmara de São Bernardo, que deve ser votada na terça-feira, é passo essencial diante da série de problemas enfrentados pelo setor na cidade. O Hospital da Mulher, em especial, tornou-se o epicentro de crise alarmante, com seis mortes sendo investigadas devido a suspeitas de erros e negligências médicas, conforme reportagens publicadas pelo Diário nas últimas semanas. A intimação é mais do que justificada, não apenas para esclarecer os eventos recentes, mas também para analisar a instabilidade que se arrasta ao longo da segunda gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), iniciada em 2021.

No decorrer dos últimos anos, o setor de saúde em São Bernardo tem sido marcado por série de desafios persistentes. A falta de recursos humanos e materiais é questão crítica, resultando em sobrecarga significativa aos profissionais e comprometendo a qualidade do atendimento prestado à população. A precariedade dos equipamentos e instalações hospitalares é igualmente preocupante, colocando em risco a segurança e o bem-estar dos pacientes. Além disso, longas filas de espera são realidade para muitos moradores da cidade, refletindo subinvestimento crônico inexplicável para o município de maior orçamento do Grande ABC. Reple, que está no cargo desde 2017, tem muito a explicar.

Houve erros evidentes, cuja responsabilidade precisa ser aferida. Especialmente no que diz respeito à construção de projetos imobiliários ambiciosos sem a devida contrapartida no quadro de médicos e enfermeiros em número suficiente para atender à crescente demanda da população. Muitos dos prédios da rede de saúde entregues nos últimos anos têm alas ou andares inteiros sem utilização por causa do descompasso. Neste contexto, a convocação de Geraldo Reple é essencial tanto para esclarecer as circunstâncias da crise no Hospital da Mulher quanto para examinar mais amplamente as raízes das falhas sistêmicas que contribuíram para que a saúde são-bernardense se aproximasse do colapso.