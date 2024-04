Britney Spears perde processo contra o pai e terá que pagar multa milionária

E a disputa chega ao fim! Depois de quase quatro anos de briga judicial, Britney Spears perde o processo contra o pai, Jamie Spears, e terá que arcar com dois milhões de dólares em multas para o ex-tutor.

Segundo o portal TMZ, a cantora já teria desembolsado quatro milhões de dólares para o seu então advogado, Mathew Rosengart, garantir sua vitória nos tribunais, mas com a mais recente derrota, a popstar teria entrado em um buraco financeiro. Vish!

O Tribunal advertiu as partes de que não prosseguirá o julgamento. As partes já passaram um mês à espera de meditação e de decisões sobre as disputas de descoberta pendentes, constou nos documentos oficiais do caso de Britney.