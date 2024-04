Instituto alerta para temperaturas 5ºC acima da média

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado, 27, um alerta de perigo para altas temperaturas em áreas dos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e para todo o Mato Grosso do Sul. Nesses locais, a previsão é de temperaturas 5ºC acima da média entre os dias 27 de abril e 1º de maio.

A expectativa de que temperaturas comuns no verão se repitam em pleno outono também é apontada por outros institutos meteorológicos.

O MetSul aponta que as altas temperaturas devem atingir as regiões Centro-Oeste e Sudeste, com médias "muito fora do normal" para esta época do ano. Nos próximos dias, a máxima em algumas cidades do país deve alcançar números "nunca registrados no fim de abril e em maio".

O calor será especialmente intenso no interior do estado de São Paulo, com máximas acima de 35ºC nos próximos dias. Na capital, os termômetros podem chegar a 31ºC a 33ºC. De acordo com a empresa de meteorologia Meteoblue, as temperaturas máximas estarão sempre acima dos 29ºC ao longo da próxima semana.

O ar quente e seco se mantém nos próximos dias sobre boa parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, de acordo com previsão do Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE). Essa condição atmosférica garante dias ensolarados, baixa umidade do ar e temperaturas bem acima da média para o mês, que vai terminar sem previsão de chuva.

O estado do Rio de Janeiro também deve experimentar forte calor. A temperatura na capital e na Baixada Fluminense deve variar entre 35ºC e 38ºC. Em alguns dias, como na primeira semana de maio, as máximas podem ficar acima de 40ºC.

Essa onda de calor é resultado da atuação de uma área de alta pressão que produz o chamado "bloqueio atmosférico", conforme explica a Climatempo. "A barreira impede a chegada de frentes frias no Centro-Oeste, elevando as temperaturas e mantendo o ar seco e quente", informou.