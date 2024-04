Festa, troca de casa, clima tenso... Confira o que rolou nesta madrugada em A Grande Conquista

Na última sexta-feira, dia 26, os conquisteiros curtindo uma festa em A Grande Conquista. Mas nem só de alegria foi a madrugada. Já no começo da noite, Gabriela teve que escolher cinco pessoas da casa laranja e uma da verde, para se mudarem para a mansão azul.

Depois disso, os novos moradores da casa azul puderam participar da festa. Isso porque, os moradores das outras não estavam liberados para a comemoração.

Os membros da casa verde não puderam participar da festa, mas nem por isso ficaram de fora do que rolou. Os participantes se reuniram e assistiram a comemoração, com muitos comentários.

Em A Grande Conquista, nem só de festa vivem os participantes. Depois da noite agitada e troca de casas, muitos participantes reclamaram de manias dos outros. Como Cátia que ficou irritada com as pessoas conversando enquanto outros tentam dormir nos quartos. Vale lembrar que esta é a casa menos lotada.

Mais intriga foi causada por adaptação entre os conquisteiros. A casa verde pode ter menos pessoas, mas nem por isso a organização tem sido mais fácil. Mashow reclamou sem citar nomes, que os colegas de reality preferem deixar sujo do que limpar:

- Suas pernas vão quebrar se você levantar para jogar no lixo? Prefere fazer a porcaria do que jogar no lixo. Pô.