Charge - 27 de abril de 2024

A gestão do prefeito de Diadema José Filippi Júnior (PT) liberou a compra de kits para exames de dengue. A portaria foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira. A aquisição, segundo a Prefeitura, vai ocorrer com “dispensa de licitação”. A compra emergencial de testes rápidos tem custo de R$ 30.250,00. De janeiro a março, Diadema registrou 1.401 casos de dengue autóctones (infecções contraídas dentro da própria cidade) e 51 importados. Os dados são da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), do governo de São Paulo. Duas pessoas já morreram no território diademense, vítimas da doença. Uma morte ainda está em investigação.

Chama a atenção que a compra foi autorizada um dia após o vereador Márcio Júnior (Podemos) cobrar explicações do secretário de Saúde Zé Antônio sobre a orientação às equipes médicas para não solicitarem testagens. “Se a ordem vem direto do secretário ou do prefeito eu não sei, mas entendo que sim”, desconfia. A denúncia foi feita abertamente na tribuna da Câmara Municipal na sessão de quinta-feira (25). Inclusive, requerimento solicitando respostas do titular da Pasta foi protocolado.