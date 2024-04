Teatro municipal andreense é reaberto depois de quatro anos

Fechado em 2020, o Teatro Municipal Maestro Flávio Florence, em Santo André, foi reinaugurado ontem. Com investimentos de R$ 6,7 milhões, o local, inaugurado em 1971, passou por modernização, revitalização estrutural, impermeabilização e reforma no saguão, entre outras intervenções. O evento teve a apresentação da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), marcando também a abertura do 51° Salão de Arte Contemporânea no novo Salão de Exposições do Paço Municipal.

Entre as intervenções realizadas no espaço, estão a recuperação da cúpula e a sua impermeabilização, sendo feito o mesmo processo onde estão localizadas as secretarias de Cultura e de Educação e os camarins. Foram realizadas reformas dos banheiros (com acessibilidade), a troca dos pisos do saguão, da sala de exposição, da bilheteria e da plateia, todas as intervenções hidráulicas nas áreas contempladas, a modernização e upgrade no sistema de ar-condicionado e de iluminação.

“Este é um resgate muito forte da nossa cena cultural, que retorna agora no Teatro Municipal, fechado desde a pandemia. Quando começamos a reformar vimos o quanto ele tinha ficado para trás, na acessibilidade e acesso dos artistas, por exemplo”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB), presente à apresentação da Ossa, que emocionou as dezenas de pessoas presentes. “Foi praticamente feita de novo a questão estrutural e hoje (ontem), o equipamento voltou para a cidade”, finalizou.

Inaugurado em abril de 1971, após quatro anos de construção, o Teatro Municipal de Santo André integra o projeto arquitetônico do Paço Municipal, elaborado pela empresa Rino Levy Arquitetos Associados e pelo paisagista Roberto Burle Marx. Pela história, tradição e por se tratar de um patrimônio tombado, houve preocupação com a manutenção da originalidade do local, que tem 464 lugares, mais quatro poltronas para obesos e quatro espaços para cadeirantes.

Anteriormente chamado de Antônio Houaiss, o espaço cultural passou a se chamar Teatro Municipal Maestro Flávio Florence em 2019, em homenagem ao regente que esteve à frente da Ossa por 20 anos – de 1988 até seu falecimento, em 2008. Com a entrega, Santo André recebeu de presente três equipamentos culturais no mês de aniversário da cidade: o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes foi entregue restaurado em abril de 2022, e o Teatro Conchita de Moraes foi aberto em abril de 2023, após ampla reforma.

Além do prefeito, a agenda teve a presença da primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) e da secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton, além de artistas que estiveram na abertura do espaço em 1971. “O teatro hoje (ontem) sendo reinaugurado, readequado para as necessidades desse novo século e diversificado para atender a todas as pessoas, é muito importante quando estamos falando de ocupação do espaço”, disse a secretária.

NOVO SALÃO

Antes da apresentação de reabertura do Teatro Municipal de Santo André, foi inaugurada também a nova sala de exposição do Paço Municipal, com uma renovação completa que inclui piso e iluminação novos, que já recebe a 51ª edição do Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto. O Salão, cuja origem remonta a 1968, assume seu papel de espaço democrático. Nele, convergem público, artistas, curadores, pesquisadores e gestores, com a missão de promover a arte contemporânea.

A edição deste ano do Salão selecionou 94 trabalhos de 52 artistas. A lista de selecionados não se restringe apenas ao Grande ABC e à Capital; ela inclui participantes de cidades do interior do estado de São Paulo, da Bahia, Pará, Paraná, Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás e Rondônia. Nove artistas foram premiados, sendo oito com o Prêmio Aquisição (com 11 obras que farão parte do acervo da Prefeitura) e um com o Prêmio Estímulo.