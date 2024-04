Palavra do Leitor - 26 de abril de 2024

O secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, deve retornar das férias diretamente para o plenário da Câmara, onde será inquirido sobre a série de denúncias que envolvem o funcionamento do recém-inaugurado Hospital da Mulher – onde se suspeita de que duas gestantes e quatro bebês tenham morrido por causa de negligência e erro médico. Ao que tudo indica, grupo de vereadores que defendem a apuração rigorosa do caso já conseguiu o número de assinaturas necessárias para colocar o requerimento de intimação em votação na sessão de terça-feira. Dezoito legisladores, três a mais do que o mínimo necessário, disseram à reportagem deste Diário que endossaram o documento.

Será gigantesca vitória da sociedade caso Reple seja realmente chamado às falas pelo Legislativo. Faz muito tempo que a estrutura da saúde são-bernardense vinha dando sinais de fadiga, mas o prefeito Orlando Morando (PSDB) ignorava solenemente as denúncias que se avolumavam. Foi preciso que duas gestantes e quatro bebês morressem para que o tucano finalmente reconhecesse publicamente “alguns problemas” no Hospital da Mulher. Mas a admissão oficial não basta. É preciso mostrar a população quais os planos do município para tirar a rede são-bernardense de assistência da UTI, daí a importância da convocação do secretário de Saúde para dar explicações à Câmara.

O eleitor são-bernardense deve guardar o nome dos 18 vereadores que não se omitiram à responsabilidade de fiscalizar os atos do governo: Ana Nice, Aurélio, Dr. Manoel, Eliezer Mendes, Fran Silva, Getulio do Amarelinho, Glauco Braido, Gordo da Adega, Henrique Kabeça, Joilson Santos, Julinho Fuzari, Lucas Ferreira, Netinho Rodrigues, Palhinha, Paulo Chuchu, Pery Cartola, Reginaldo Burguês e Toninho Tavares. Se os legisladores não recuarem, o requerimento de convocação de Reple passa a tramitar em regime de urgência e entra na ordem do dia de terça-feira para votação. As vítimas do Hospital da Mulher, seus parentes e amigos e a própria sociedade precisam de respostas.