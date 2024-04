Palavra do Leitor - 26 de abril de 2024

Hospital da Mulher

‘Vereadores de S.Bernardo decidem se vão convocar secretário de Saúde’ (Política, dia 24). Tanta coisa errada nessa cidade. Mas não adianta nada relatar nem cobrar político algum. Não fizeram nada durante todo o mandato, não farão agora. São meros auxiliares da Secretaria de Serviços Urbanos. Nem legislam nem fiscalizam o Executivo. Permitem que nosso município tenha dívida bilionária, resultado das administrações do PT (Marinho) e do PSDB (Morando). E todos, absolutamente todos, têm responsabilidade nisso.

Ricardo Garcia

do Instagram

Prefeito em campanha – 1

‘Morando divide agenda entre Paço e campanha’ (Política, ontem). Acha que vai mamar mais quatro, oito anos. Fora, Orlando Morando.

Allan Martins

do Instagram

Prefeito em campanha – 2

Infelizmente Orlandinho está tanto tiro no pé.

Otávio Pedro Moura

do Instagram

Animais nos parques

Após a liberação da entrada de animais nos parques públicos em Santo André o que tenho visto são cachorros soltos, muitas vezes avançando em frequentadores. Quando algumas pessoas entram no parque retiram as guias dos seus cães, desrespeitando os critérios mencionados nas entradas, que proíbem os animais soltos. Para isto já existe o espaço pet. Deixei de caminhar dentro do parque, onde ia todos os dias, principalmente no Parque Antonio Fláquer (Ipiranguinha) por não sentir segurança. Em noites de calor, a frequência aumenta e parece um canil, porque muitos cachorros ficam correndo em todas as áreas. Não adianta reclamar. Seja com os tutores ou com os funcionários. Não dão importância. Já fui agredida verbalmente. Vi toda falta de educação por parte de gente que acha ter mais direito do que eu. Com certeza devem pensar isso. Escrevi várias vezes para o portal da Prefeitura, desde abril/2023, e para a Ouvidoria, mas sem respostas. Os funcionários referem que quando orientam os frequentadores sobre as normas do parque, também são desrespeitados. Na praça próxima ao Aramaçan tem um espaço pet. Mas onde os cachorros ficam? Soltos pela praça. O que mais ouço: “ele é bonzinho, não morde”. Nasci, cresci e vivo em Santo André, e na infância tivemos nossos cachorros. E bem tratados. Em casa. Hoje simplesmente importa o pet de cada um. As pessoas que querem passear ou caminhar nos parques e ruas, danem-se. Fiquem em casa. A percepção é que os animais não são irracionais, mas muitos dos seus tutores são.

Maria do Carmo Ribeiro

Santo André

Cão morto em voo

Lamento imensamente sua morte, Joca, por puro despreparo de funcionários. Prefiro nem citar o nome da companhia aérea para não vomitar! Agora também não admito que sua partida, por incompetência geral, seja usada politicamente. O fato de o presidente usar uma gravata com cachorrinhos não trará você de volta, Joca. Desculpe. Não só você foi embora, muitos estão indo embora por total despreparo de agências reguladoras. Não só nos portos e aeroportos, mas na saúde. Em atendimento via convênios, o tempo é de 4 a 8 horas, chegando a 12h no SUS (Sistema Único de Saúde). Nas aldeias indígenas, veja a dengue, os yanomamis. O Brasil parece uma nau sem rumo.

João Camargo

Capital

Contadores de história

‘Contação de história em Diadema explora mitologia indígena’ (www.dgabc.com.br). Aqui em Diadema o que mais tem é contação de história! Os políticos daqui são experts em contar histórias para boi dormir!

Reginaldo Guarnieri

do Facebook