Gabi Luthai revela que filho recém-nascido está com disquesia e agradece mensagens de apoio

Gabi Luthai ainda está se adaptando a nova vida de mamãe, afinal, o pequeno Pietro tem apenas uma semana de vida. Nas redes sociais, a artista tem compartilhado momentos de felicidade, mas também de dificuldade, exatamente como aconteceu na madrugada desta sexta-feira, dia 26.

Nos Stories, a cantora mostrou que ainda está se recuperando do parto e revelou que o neném está enfrentando o quadro de disquesia do lactente, um distúrbio gastrointestinal bastante comum em bebês com menos de nove meses de vida. O quadro é caracterizado pela dificuldade de evacuação, que pode causar fortes dores abdominais.

A realidade de quem está mais sensível que nunca. E eu estou sofrendo porque ele está tendo disquesia e eu sei que estou fazendo tudo que posso para ajudá-lo, escreveu no registro.

Na manhã desta sexta-feira, dia 26, Gabi voltou aos Stories para contar que ela e o bebê tiveram uma noite mais tranquila e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos seguidores. Além disso, Luthai disse que já marcou consulta em uma osteopata pediátrica para receber outros conselhos de como lidar com as dores do pequeno.