Palavra do Leitor - 26 de abril de 2024

Mortes em hospital – 1

“’São complicações naturais que acabam ocorrendo. É o ciclo natural da vida’, diz Ivan Silva, do PRTB, líder do governo na Câmara” (Primeira Página, ontem). Passada de pano para o péssimo serviço prestado. Todos sabem que não adianta ter um imóvel sem toda estrutura hospitalar. Nesse caso faltam médicos, equipe médica, o serviço não é nada humanizado, faltam equipamentos e a exaustão da equipe que atende aos munícipes gera exatamente esses erros médicos, classificados por esse vereador como “complicações naturais”. Até quando, para defender um governo ineficiente, um vereador se prestará ao desserviço de ter essa fala ao invés de realizar o seu papel de fiscalizar a prestação de serviço?

Vanessa Barbosa

do Instagram



Mortes em hospital – 2

Como pode um vereador falar uma coisa dessa? A população tem que ver isso e nunca mais votar nesse cara, pois fala isso porque não é um parente dele que morreu lá... Puxar saco do prefeito tem limites e esse vereador Ivan Silva passou de todos os limites possíveis falando isso. Indignado com esses vereadores que não pensam no povo e sim no seu próprio bolso.

Leandro Silva

do Instagram



Mortes em hospital – 3

Você está de palhaçada, vereador? Se fosse um parente seu, duvido que pensaria o mesmo. Nem se você fosse o único vereador teria meu voto, Ridículo, Ivan Silva.

Lilian Silva

do Instagram



Santa Casa de Suzano

No mês de março de 2024, tive um familiar internado na Santa Casa de Suzano. Durante 14 dias, pude observar a conduta dos colaboradores daquele equipamento hospitalar. Administração, médicos, enfermeiros, equipe de enfermagem, copa e zeladoria foram mui prestativos. E por meio desta coluna quero enviar minha gratidão eterna e, em especial, para Lohan, Regiane, o doutor Eduardo e enfermeiras, Shirlei e Elisangela Tottoro. Continuem assim, neste propósito de acolhimento exemplar com os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Vocês estão de parabéns! Deus os abençõe ricamente.

Wilma Maria Moraes

Santo André



ReFundação

‘Auricchio terceiriza responsabilidades no combate às enchentes’ (Política, dia 24). Já deu né prefeito! Esse senhor adora vir na frente da mídia criticar a oposição, mas ele não aceita ser criticado. Que bom que ainda existe oposição, imagine se só existissem puxa-saco de políticos? Esse senhor teve tempo para pesquisar o que poderia ser feito e como, mas problemas como as enchentes vem se arrastando há muito tempo e tal assunto só vem à tona em época de eleição, porque é nessa época em que eleitos e candidatos aparecem prometendo milagres e nada é feito.

Ana Paula

do Instagram



Briga entre vereadores

‘Vereadores quase trocam tapas na sessão da Câmara de São Caetano’ (Política, ontem). Fiquei indignado com o que aconteceu na última sessão da Câmara. Quase a sessão acabou em pancadaria. Sobre o problema de estacionamento para pessoas especiais, teve troca de insultos e poderia chegar a socos com os vereadores Cesar oliva e Caio Salgado. Muito feio o ocorrido. Graças a Deus estamos chegando às eleições e o povo saberá quem colocar para ser vereador. Última coisa: São Caetano tem 15 km quadrados e nesta próxima legislatura vão aumentar o número de vereadores, para 21.

Fernando Zucatelli

São Caetano



Palmeiras

“O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor.” E tem gente que ainda opta por tirar o sarro de palmeirenses pela vitória parcial do adversário. Aguardem o apito final.

Soraia C. Pêra

São Bernardo