Obrigado, governador

Santo André e Mauá devem começar a receber do Estado, nos próximos dias, R$ 38 milhões destinados a ajudar as cidades no custeio de equipamentos de saúde. A liberação do dinheiro foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em audiência com políticos do Grande ABC na quarta-feira. Fazem parte do montante os repasses mensais no valor de R$ 1,5 milhão para ajudar o erário mauaense no funcionamento do Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini, antiga bandeira da sociedade encampada por este Diário. Mas ainda não chegou o momento de celebrar. É preciso, antes, que as verbas sejam efetivamente encaminhadas – o que deve ocorrer em breve.

A iniciativa de Tarcísio é claro testemunho do compromisso que o governo estadual possui com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos do Grande ABC. O investimento direcionado para o setor da saúde é resposta oportuna para que tanto Santo André quanto Mauá enfrentem com fôlego financeiro os desafios do atendimento gratuito e universal no momento em que as unidades de socorro estão superlotadas por causa do aumento dos casos de dengue – doença que, lamentavelmente, já tirou a vida de 15 moradores da região somente nestes quatro primeiros meses do ano. As verbas vão aliviar os cofres municipais, que estão bastante pressionados desde a eclosão da Covid-19.

Em que pese a importância do recurso enviado a Santo André, este Diário destaca os repasses mensais de R$ 1,5 milhão ao Nardini por 12 meses. Este hospital desempenha papel fundamental na prestação de serviços à população não apenas de Mauá, mas de várias cidades, o que justifica o investimento do Estado – ainda mais quando se sabe que o equipamento recebe parte das vítimas de acidentes das estradas paulistas das imediações, como o Rodoanel Mário Covas e a Índio Tibiriçá. Embora o dinheiro ainda não tenha sido efetivamente depositado nas contas das prefeituras, este jornal, que reconhece o respeito que Tarcísio tem pelo Grande ABC, adianta-se em dizer: muito obrigado, governador!