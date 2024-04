Domingo no Pedroso terá inauguração de pedalinho

O dia 28 de abril no Parque do Pedroso será marcado por eventos especiais. O local vai receber mais uma edição do Domingo no Pedroso, que oferece diversas atividades de saúde e lazer. Mas a grande novidade é a retomada de um equipamento especial, que, mesmo depois de décadas, ainda fica na memória de milhares de pessoas: o pedalinho.

O regresso da operação deste marco histórico das décadas de 1970 e 1980 será às 10h30, e promete ser realizado com muita alegria e emoção por parte dos munícipes e frequentadores do parque. Ao longo de todo o domingo, das 9h até as 16h, quem comparecer ao local ainda poderá aproveitar outras atrações.



PARQUE NATURALIZADO

Também no domingo, o Semasa vai inaugurar o primeiro Parque Naturalizado de Santo André, no Parque do Pedroso. Trata-se de um espaço ao ar livre construído a partir de elementos naturais, possibilitando que as crianças interajam, explorem e brinquem em comunhão com a natureza.

O Parque Naturalizado terá pirâmide de bambu com piso de pedras, balanço duplo com assento de borracha flexível, mirante, portal sonoro de bambu, túnel cabana, jardim de pedras, canteiros com espécies arbustivas e mesa de madeira para crianças cadeirantes.

O Parque Natural Municipal do Pedroso fica na Estrada do Pedroso, 3.000.