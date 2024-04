Ribeirão iniciará construção da USF Jardim Serrano

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, assinou na terça-feira a ordem de início da construção da USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim Serrano. Com investimento de R$ 1,6 milhão, o novo equipamento beneficiará moradores do bairro que atualmente precisam se deslocar até a USF Parque Aliança para acessar os serviços de saúde. Esta será a 11ª unidade da Atenção Primária do município.

O ato que marcou a autorização para início das obras foi feito junto à comunidade do Jardim Serrano. Maria Lúcia Souza Andrade, 52 anos, moradora há três anos da Rua das Espatódeas, celebrou a notícia. “É um investimento importante pois muitas vezes os moradores precisam se deslocar para o Parque Aliança. Isso valoriza nosso bairro e facilita a vida de todo mundo”, disse a moradora.

A nova USF do Jardim Serrano faz parte do pacote de modernizações da rede municipal de saúde promovido pela Prefeitura. Apenas em 2023, foram entregues a nova USF Parque Aliança, a reforma e ampliação da unidade do Jardim Luzo e a reforma e modernização da USF Ouro Fino. A municipalidade segue com obras na nova unidade da Vila Sueli e seguirá com a modernização da USF Jardim Caçula. Além disso, o município entregou nova sede do CAPS Infantojuvenil, Centro de Especialidades Oftalmológicas, entre outros avanços estruturais e de equipamentos.

“A USF Jardim Serrano trará para perto das famílias deste que é um dos bairros mais populosos da cidade nossa rede de cuidados básicos em saúde. Este é um setor prioritários e com seriedade e muito trabalho estamos garantindo recursos para investir e manter os serviços com qualidade para atender todos aqueles que recorrem às unidades públicas”, destacou o prefeito Guto Volpi.