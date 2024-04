Prestes a se apresentar no Brasil, Madonna é processada nos Estados Unidos por atrasos em shows

Eita! Prestes a desembarcar no Brasil, Madonna enfrenta processo por parte de três fãs que entraram com uma ação coletiva federal em Washington, nos Estados Unidos. O processo é direcionado à cantora e à Live Nation, empresa responsável pelos shows, para reclamar sobre os atrasos da famosa para iniciar as apresentações da The Celebration Tour.

De acordo com a The Rolling Stone US, os fãs Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy e Nestor Monte Jr., afirmam que seus ingressos diziam que a apresentação começaria às 20h30, mas que a artista só apareceu duas horas depois em cada um dos shows. O processo fortalece outra ação que acusa Madonna de atraso para um evento no Brooklyn, ambos referentes ao ano de 2023.

No documento, os fãs dizem que se sentem enganados e que tiveram que abandonar os shows mais cedo, antes do encerramento, privando assim cada um deles do benefício de ver o concerto completo. A ação ainda alega ainda que a Rainha do Pop manteve uma temperatura quente e desconfortável no local durante sua apresentação e que ela fez playback durante boa parte de sua apresentação.

Em essência, Madonna e Live Nation são o pior pesadelo do consumidor, alegando que as ações da artista representam o desrespeito pelos pagantes de ingressos.

Ainda segundo o veículo, Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy e Nestor Monte Jr. também alegam que, quando Madonna subiu ao palco no show em Washington, realizado em 18 de dezembro de 2023, no dia em que estes fãs estavam, ela supostamente teria dito à multidão:

- Me desculpem, estou atrasada? não, não sinto muito, isso é quem eu sou? estou sempre atrasada.

Um dos demandantes, Halper-Asefi, gastou mais de cinco mil reais em ingressos na plataforma StubHub, enquanto os outros compraram os seus na Ticketmaster. Mary Conoboy relata ter investido quase três mil reais em dois ingressos, enquanto Nestor Monte Jr. desembolsou mais de mil reais, também por dois.

Os réus não notificaram os portadores dos ingressos que os shows começariam muito mais tarde do que o horário de início impresso no ingresso, conforme anunciado, o que fez com que os fãs esperassem horas para que os shows começassem no local, afirma o processo.

Curiosamente, a ação também cita exemplos de turnês anteriores da cantora, alegando outras situações em que ela não teria subido ao palco prontamente. Os exemplos incluem a turnê Rebel Heart de 2016 e os shows de Madame X no Brooklyn, sugerindo que o suposto atraso de Madonna é bem conhecido.

Ao longo dos anos, houve uma infinidade de artigos na mídia e na internet de fãs reclamando do fato de Madonna demorar várias horas após o horário anunciado para subir no palco. Infelizmente, nem todas as pessoas que dependem da publicidade dos concertos sabem disso. Além disso, mesmo que alguns compradores de ingressos saibam da infeliz história de Madonna de começarem seus shows tarde, eles não sabem até que horas ela chegará no palco em qualquer show específico, então os compradores de ingressos chegaram no horário de início anunciado, diz a denúncia.

Por fim, a ação alega práticas comerciais enganosas, quebra de contrato por não começar no horário marcado e falsas declarações, entre outras alegações. A The Rolling Stone US afirma que os fãs em questão estão buscando indenizações, juros e qualquer outro tipo de reparação.

Como dito, o processo acontece antes de Madonna pisar em terras brasileiras. A cantora fará a sua aguardada Celebration Tour no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana. O evento acontece no dia 4 de maio de 2024.