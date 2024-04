Uso de baterias cresceu mais que quase todas as outras tecnologias de energia limpa em 2023

O crescimento no segmento de baterias foi maior que o de quase todas as outras tecnologias de energia limpa em 2023, apontou o relatório especial da Agência Internacional de Energia (AIE) sobre Baterias e Transições Energéticas Seguras - o primeiro sobre o assunto.

A AIE defende que o uso de baterias precisará aumentar significativamente até o fim da década para possibilitar o alcançamento das metas climáticas. "Nesse cenário, a capacidade global de armazenamento de energia aumentará seis vezes até 2030 em todo o mundo, com as baterias respondendo por 90% do aumento e a energia de hidrelétricas, pela maior parte do restante", diz trecho do documento.

Em 2023, o desempenho superior foi apoiado por custos 90% mais baixos que 15 anos atrás, avanço na inovação e políticas de estimula à indústria, que ajudaram a aquecer a demanda, afirma a AIE.

A instituição contextualiza que mais de 90% da demanda por baterias vem do setor de energia. Os dados mostram que, em 2023, a utilização de baterias no setor da energia aumentou mais de 130% em relação a 2022, com 42 gigawatts a mais nos sistemas elétricos do mundo. No setor de transportes, as baterias permitiram que as vendas de automóveis elétricos aumentassem de 3 milhões em 2020 para quase 14 milhões em 2023, afirma a AIE.