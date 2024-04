Ana Paula Vergutz garante vaga olímpica para o Brasil no K1 500m da Canoagem Velocidade

A canoísta paranaense Ana Paula Vergutz é mais uma representante do País a garantir vaga olímpica no Pré-Olímpico das Américas da Canoagem Velocidade, disputado em Sarasota, nos Estados Unidos. A cota na modalidade é para o Brasil, mas ela deve ser a representante em Paris-2024. E a classificação veio com o segundo lugar na final do K1 500m.

"Estamos aqui com mais uma vaga olímpica. Estou muito feliz e quero agradecer a torcida de todos, que acompanharão todo esse caminho que a gente teve para conseguir esse resultado que trabalhou duro para ter", comemorou Ana Paula Vergutz.

Medalha de bronze no Pan-Americano disputado no Canadá em 2022, a brasileira terminou a decisão com o tempo de 1min52s881, superada apenas pela argentina Brenda Rojas, que fez 1min51s376. A cubana Daylen Rodriguez Perez completou o pódio com 1min53s576.

Foi a quarta cota olímpica do Brasil conquistada no Pré-Olímpico das Américas, um recorde. Antes, o País já havia garantido vaga para Paris-2024 no K1 1000 metros masculino (Vagner Souta), no C1 200 metros feminino (Valdenice Conceição) e no C2 500 metros masculino (Jacky Godmann e Filipe Vieira).

Além disso, o campeão olímpico Isaquias Queiroz já havia cravado a classificação no C1 1000 metros no Mundial de 2023. Pela primeira vez, o Brasil terá representante em cinco modalidades da canoagem velocidade em uma olimpíada. Ainda faz história ao levar mulheres pela primeira vez.

Confira abaixo a lista de vagas garantidas pelo Brasil em Paris-2024:

ÁGUAS ABERTAS (2)

Feminino

10km

Ana Marcela Cunha

Viviane Jungblut

ATLETISMO (14)

Feminino

Marcha atlética 20km (2)

Masculino

Arremesso do peso

Marcha atlética 20km

Maratona

100m (2)

110m com barreiras

400m rasos (3)

400m com barreiras (2)

Salto triplo

BOXE (10)

Feminino

Bárbara Santos (até 66kg)

Beatriz Ferreira (até 60kg)

Caroline Almeida (até 50kg)

Jucielen Romeu (até 57kg)

Tatiana Chagas (até 54kg)

Masculino

Abner Teixeira (+92kg)

Keno Marley (até 92kg)

Luiz Oliveira (até 57kg)

Michael Trindade (até 51kg)

Wanderley Pereira (até 80kg)

CANOAGEM SLALOM (3)

Feminino

K1

C1

Masculino

K1

CANOAGEM VELOCIDADE (5)

Masculino

C1 1000m

C2 500m

K1 1000m

Feminino

C1 200m

K1 500m

CICLISMO ESTRADA (2)

Feminino

Masculino

CICLISMO BMX RACING (1)

Feminino

Individual

ESGRIMA (3)

Feminino

Mariana Pistoia (florete)

Nathalie Moellhausen (espada)

Masculino

Guilherme Toldo (florete)

FUTEBOL (18)

Feminino

Equipe

GINÁSTICA ARTÍSTICA (7)

Feminino

Equipe

Masculino

Diogo Soares

+1 atleta individual geral

GINÁSTICA RÍTMICA (6)

Individual

Equipe

GINÁSTICA TRAMPOLIM (2)

Feminino

Individual

Masculino

Rayan Dutra

HANDEBOL (14)

Feminino

Equipe

HIPISMO ADESTRAMENTO (1)

HIPISMO CCE (3)

Equipe

HIPISMO SALTOS (3)

Equipe

JUDÔ (10)

Feminino

Larissa Pimenta (até 52kg)

Rafaela Silva (até 57kg)

Mayra Aguiar (até 78kg)

Beatriz Souza (+78kg)

Masculino

William Lima (até 66kg)

Daniel Cargnin (até 73kg)

Guilherme Schimidt (até 81 kg)

Rafael Macedo (até 90kg)

Leonardo Gonçalves (até 100kg)

Rafael Silva (+100kg)

LEVANTAMENTO DE PESOS (1)

Feminino

Laura Amaro (até 81kg)

NATAÇÃO (16)*

Feminino

200m livre

400m livre (2)

1500m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Masculino

100m livre

100m borboleta

200m livre

400m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Misto

Revezamento 4x100m medley

PENTATLO MODERNO (1)

Feminino

Isabella Abreu

REMO (2)

Feminino

Beatriz Tavares (single skiff)

Masculino

Lucas Verthein (single skiff)

RÚGBI (12)

Feminino

Equipe

SALTOS ORNAMENTAIS (2)

Feminino

Plataforma 10m

Masculino

Plataforma 10m

SURFE (6)

Feminino

Tatiana Weston-Webb

Tainá Hinckel

Luana Silva

Masculino

Filipe Toledo

João Chianca

Gabriel Medina

TAEKWONDO (3)

Feminino

Caroline Gomes (até 67kg)

Masculino

Edival Pontes, o Netinho (até 68kg)

Guilherme Marques (até 80kg)

TÊNIS (1)

Feminino

Laura Pigossi

TÊNIS DE MESA (6)

Feminino

Bruna Takahashi

Equipe

Masculino

Vitor Ishiy

Equipe

TIRO COM ARCO (2)

Masculino

Recurvo individual

Feminino

Recurvo individual

TIRO ESPORTIVO (3)

Feminino

Carabina 3 posições

Skeet

Masculino

Pistola de ar 10m

TRIATLO (1)

Masculino

VELA (4)

Feminino

49erFX

Masculino

Fórmula Kite

IQFoil

VÔLEI (24)

Feminino

Equipe

Masculino

Equipe

VÔLEI DE PRAIA (4)

Feminino

Ana Patrícia e Duda

Bárbara Seixas e Carol Solberg

*Os índices obtidos na natação deverão ser confirmados na seletiva olímpica nacional.