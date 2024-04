Noivo de Courteney Cox, atriz de Friends, terminou relação com atriz durante sessão de terapia de casal

É eita atrás de vixe! Courteney Cox voltou a falar sobre o término conturbado do noivado com Johnny McDaid. O episódio aconteceu cinco anos atrás, mas a atriz de Friends abriu o coração na última quarta-feira, dia 24, no podcast Minnie Questions ao contar pela primeira vez que o vocalista do Snow Patrol tomou a iniciativa da separação durante a sessão de terapia de casal.

- Foi muito intenso. Nós terminamos na terapia. Eu não sabia que isso iria acontecer, disse.

E continuou:

- Fomos a essa terapeuta para conversar sobre nossos limites - o que podíamos ou não aceitar um no outro e ele terminou no primeiro minuto da conversa. Eu fiquei tipo: O quê? E estávamos noivos. Fiquei tão chocada. Eu estava sentindo tanta dor. Eu também não gosto de surpresas. Havia tantas coisas que precisavam ser tratadas, que ele precisava proteger a respeito de seu coração. [...] Aprendi como recuperar minha voz e limites.