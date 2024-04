Irmão de Luciano Huck relembra momento em que deixou o Brasil: Fugindo de ameaças de morte

Na última quarta-feira, dia 24, Fernando Grostein Andrade fez uma publicação nas redes sociais relembrando o dia em que pegou o avião para deixar o Brasil e se mudar para os Estados Unidos. O irmão de Luciano Huck, que estabeleceu residência em Los Angeles, relatou as dificuldades que passou na época.

O cineasta começou o post do Instagram escrevendo:

Cinco anos atrás estava mudando do Brasil para Los Angeles, fugindo de ameaça de morte (desprezada por muitos), com medo da política brasileira e em busca dos meus sonhos.

Em seguida, detalhou o receio que sentia ao despachar os cachorros.

Meu maior pesadelo era despachar meus cachorros. Todo mundo falava confia. Eu não confiava em ninguém das cias aéreas e do aeroporto. Minha amiga e treinadora de cachorros veio junto nos apoiar.

Ele também contou que o marido Fernando Siqueira estava com o braço machucado, o que também gerou um empecilho.

O voo tinha escala em Miami e a moça do TSA implicou com o braço enfaixado do Fernando. Eu discuti com ela. Ficamos de castigo até o avião quase partir. O avião começou a taxiar e eu berrei com todas as minhas forças, enquanto minha amiga rezava de joelhos e o avião voltou (sério) para não partir com nossos cachorros desacompanhados.

O irmão mais novo de Luciano Huck finalizou:

As empresas aéreas, aeroportos e autoridades não respeitam nós passageiros como deveriam apesar dos esforços dos seus gestores, o que dizer dos animais? To graças a Deus que os três chegaram vivos. Meus pêsames ao Joca, golden que partiu. Que sirva de lição!