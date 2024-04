Lucas Buda relata problema financeiro e diz que está 'gerenciando o caos' pós-'BBB' e divórcio

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, compartilhou sua preocupação com a escassez de oportunidades de publicidade após o programa, citando a recente separação como um dos motivos que afetaram sua atual situação. Em entrevista para a revista Quem, ele lamentou: "Publicidade... não está aparecendo".

No entanto, ele destacou que todos os acontecimentos dentro e fora da casa afetaram sua situação atual, e agora está determinado a "gerenciar todo esse caos, esse risco que me coloquei e tentar agir da melhor forma possível para conseguirmos os melhores resultados dentro do cenário que tenho".

Atualmente, Buda trabalhava como professor e está construindo sua carreira como influenciador, contando com uma equipe de seis pessoas. Ele reconheceu ainda as dificuldades enfrentadas pelo grupo Pipoca, do qual fez parte, após o término do programa.

Quanto à sua carreira como professor, Buda não pretende retornar, preferindo focar na produção de conteúdo online para ampliar sua visibilidade. Além disso, Buda explicou que, devido ao confinamento no programa, será exonerado do cargo público que ocupava na prefeitura do Rio de Janeiro.