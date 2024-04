Ana Maria Braga chora ao falar de caso de morte do cãozinho Joca

Após a repercussão do caso envolvendo a morte de Joca, um cãozinho transportado inadequadamente em um voo, Ana Maria Braga se emocionou com o assunto. A apresentadora recebeu João Fantazzini, tutor cachorro, no Mais Você nesta quinta-feira, dia 25.

Ao longo do programa matinal, Ana conversou sobre a situação, perguntando sobre como foram os últimos momentos dos dois juntos. Enquanto conversavam, Braga se emocionou algumas vezes:

- A gente sabe o que é a companhia de um amigo. Eu chamo de filho.

No Mais Você, João chorou ao relembrar que encontrou Joca já morto. Nesta hora, Ana também se emocionou com o tutor do doguinho. Para finalizar o programa, uma foto da grande companheira da apresentadora: Belinha. A cachorrinha que vivia com Ana Maria, morreu em 2015.