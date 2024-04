Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem juntos em foto e Detalhe chama a atenção da web

A atriz Bruna Marquezine apareceu com João Guilherme, filho do cantor Leonardo, em foto publicada na quinta-feira, 25.

Os boatos de que os dois são um casal circulam desde janeiro deste ano. Na época, eles foram vistos de mãos dadas em uma praia de Fernando de Noronha, segundo o colunista Leo Dias. Agora, eles foram vistos juntos em um evento com Bruna Marquezine, Maísa, Marina Sena, Juliano Floss e o músico Veigh.

Detalhe chama a atenção

Em entrevista concedida ao portal Steal The Look na terça-feira, 23, João Guilherme revelou que estava apaixonado e comprou uma "baby tee" (blusa do modelo baby look) para o "seu xuxu".

"A última coisa que eu comprei não foi pra mim. Eu tô apaixonado tem um tempo, eu só quero ver meu 'xuxu' bem vestidinha, então eu comprei uma baby tee da Maison Margiela linda", disse. "Agora compro presente pra outras pessoas, não só pra mim".

Já na imagem em que aparece com João Guilherme, internautas descobriram que Bruna veste uma blusa baby look, da Maison Margiela.