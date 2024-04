Fernanda e Pitel ganham programa no Multishow e vão apresentar talk show na cama

As ex-participantes do BBB 24, Fernanda Bande e Giovanna Pitel, vão ganhar um programa no Multishow, de acordo com o diretor geral de TV da Globo, Amauri Soares. A novidade foi anunciada durante um evento interno na Globo, na quarta-feira, 24, e será ambientada com as duas conversando em uma cama.

"Em breve um programa com elas duas Fernanda e Pitel, produzido pelos Estúdios Globo. Em breve, no Multishow", afirmou Amauri durante o evento.

O programa, um talk show com cerca de 10 episódios, será lançado ainda no primeiro semestre de 2024, revelou o Gshow.

A direção é de Patrícia Cupello, com direção de Gênero feita por Mariano Boni.

A equipe de Fernanda também confirmou a informação por meio do X, antigo Twitter: "Fernanda e Pitel são as novas apresentadoras do Multishow e vão ter um programa juntinhas. Ansiosos para acompanhá-las nessa nova jornada?! Por aqui estamos transbordando de orgulho."