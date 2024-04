Wanessa Camargo relembra ignorada de bailarina no BBB24 e ela explica: Eu não podia, estava trabalhando

Wanessa Camargo está ensaiando para a volta de seus shows. Através de seus Stories, na última quarta-feira, dia 24, ela contou que estava com os bailarinos e acabou relembrando uma situação que viveu no BBB24 - quando uma de suas bailarinas estava dançando com Glória Groove.

- Achei que ela tinha me abandonado. Ela não olhou na minha cara!, brincou Wanessa.

Então a bailarina explicou:

- Para, eu não podia, estava trabalhando.

Ainda no confinamento, ao perceber que havia sido ignorada pela bailarina e amiga, Camargo ficou preocupada:

- A Monique me ligou no meu aniversário, a gente se falou, tenho intimidade com a Monique e ela não olhou na minha cara. Eu fiquei olhando para ela e ela não fez um bico, não fez nada, era como se não me conhecesse.

E continua:

- Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Glória.