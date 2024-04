Apelo ao sr. Reple

É curioso que um médico com o currículo de Geraldo Reple Sobrinho, secretário de Saúde de São Bernardo, esteja tão descaradamente fugindo de suas responsabilidades no caso das denúncias de erros e negligências ocorridos no Hospital da Mulher, que teriam ocasionado a morte de duas gestantes e quatro bebês, segundo reportagens publicadas nos últimos dias pelo Diário. Seu histórico profissional não coaduna com a atitude acovardada de tirar 15 dias de férias e abandonar a linha de frente no momento em que a Câmara tenta convocá-lo para que dê as explicações que toda a sociedade cobra. Mães, pais e familiares traumatizados e enlutados merecem respeito e acolhimento em sua busca por respostas. É preciso dar as caras.

O Geraldo Reple secretário de Saúde de São Bernardo nem de longe lembra o mesmo profissional destemido que, durante a pandemia recente, assumiu a liderança paulista no combate ao novo coronavírus, destacando-se como integrante do Comitê Científico de Contingenciamento Covid-19 do Estado de São Paulo, nomeado pelo então governador João Doria. Formado pela Faculdade de Medicina do ABC e mestre em Ciências e Saúde pela Faculdade do ABC, o gestor são-bernardense já foi presidente da Fundação ABC e segue no comando do Conasems, a Associação Paulista de Secretários Municipais de Saúde. Por que destruir reputação construída com tanto trabalho em nome de alguém que parece já ter lhe abandonado à própria sorte?

Reple deveria honrar o juramento de Hipócrates, que ele solenemente deve ter feito: “Prometo solenemente consagrar a minha vida a serviço da Humanidade. Darei aos meus Mestres o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. A Saúde do meu Doente será a minha primeira preocupação.” Fica aqui um apelo ao sr. Geraldo Reple Sobrinho: não espere a Câmara lhe convocar, o que deve acabar ocorrendo. Evite o constrangimento e, em nome de sua história, vá voluntariamente demonstrar para a sociedade são-bernardense, sem medo, o que justifica tamanho esforço do prefeito Orlando Morando (PSDB) para manter fechada a caixa-preta do Hospital da Mulher.