Novos donos das casas são definidos e primeira Zona de Risco é formada em A Grande Conquista

A noite para definir a primeira berlinda de A Grande Conquista rolou nesta quarta-feira, dia 24, e agitou as três casas. Os primeiros donos das residências tiveram a missão de indicar os 28 participantes direto para a Zona de Risco. A quantidade foi dividida de maneira equilibrada entre Cacau, dona da casa laranja, Claudinha, dona do imóvel azul, e Madshow, da verde.

Enquanto a menor casa e com mais participantes pode indicar 13 vileiros para a Zona de Risco, a azul colocou nove e a verde cinco. Vixe! Mas, essas 28 pessoas tiveram a chance de disputar a primeira prova da temporada e os vitoriosos se tornaram os novos donos das casas. Aí, sim, hein?!

Para a prova, Rachel Sheherazade, nova apresentadora da temporada, separou o grupão em outros quatro menores com sete participantes. O desafio consistia em um verdadeiro jogo de memória, baseada na imagem foi mostrada anteriormente na vila.

Os vileiros precisavam remontar a ordem das bolinhas e usaram a pontaria para isso. Além disso, eles precisaram usar o talento para a pontaria e acertar os buracos corretos. É coisa demais, né?

Na primeira rodada, após a checagem feita por Rachel, a equipe B perdeu e todos os sete participantes foram mandados direto para a Zona de Risco. Eita! Quem será que volta, hein?!

Na segunda rodada, a equipe C enfrentou problemas de comunicação e foi eliminado da prova, também enviando os seus sete participantes para a berlinda. E, para finalizar, os dois grupos vencedores foram separados pelo tempo feito nas provas e o grupo D levou a melhor.

Ah, e como foi a definição dos novos donos das casas? Resta Um! É isso mesmo, os participantes do grupo D tiveram que se dividir e o clima pesou um pouquinho mais com a divisão do poder. Agora, Lucas de Albú é o dono da casa laranja, Gabriela Rossi ficou com a azul e Danese irá comandar o imóvel verde.

Mas calma, achou que acabou? Claro que não! O clima estava super pesado nas casas enquanto a dinâmica rolava em outro ambiente. Os vileiros da casa laranja já começaram a se mostrar bem irritados com a bagunça e falta de limpeza de alguns participantes.

Agora, os novos donos das casas têm a missão de manter a organização e diminuir as brigas que acontecem no confinamento, porém, vale lembrar que eliminar participantes também faz parte de um dos objetivos dos líderes.