Charge - 25 de abril de 2024

O prefeito Orlando Morando (PSDB) agiu para travar a convocação do secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, na sessão de ontem da Câmara. Os trabalhos ficaram suspensos por mais de 1h40 enquanto os vereadores aguardavam a Prefeitura responder os requerimentos de informação aprovados na semana passada.

Os vereadores ficaram ausentes do plenário das 10h30 às 12h10. Líder do governo no Legislativo, Ivan Silva (PRTB) fez a leitura na íntegra das respostas dadas pelo Paço aos requerimentos que questionavam a readmissão de Rodolfo Strufaldi e sua nomeação como diretor do Hospital da Mulher.

“O governo travou a sessão para o secretário não ser convocado. Quando as respostas dos requerimentos chegaram, os vereadores não tiveram tempo de ler. Mas as respostas estavam evasivas e não agradaram nenhum vereador. Temos as assinaturas suficientes para votar a convocação do Reple na terça-feira (a sessão será adiantada em um dia devido ao feriado de 1º de maio). Foi um compromisso assumido por todos os vereadores, tenho certeza que eles vão cumprir”, declarou Julinho Fuzari (Cidadania).