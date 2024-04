Como foi o namoro de Madonna com Jesus Luz; DJ revelou que não vai a show da cantora no Rio

O DJ e modelo Jesus Luz, que namorou com Madonna por dois anos, entre 2008 e 2010, revelou que não vai ao show da cantora no Rio de Janeiro, dia 5 de maio, em Copacabana. Jesus contou que o motivo dele não querer participar da festa na orla carioca foi um desentendimento com a artista.

Jesus e Madonna se conheceram durante um ensaio fotográfico que a artista fez em um hotel carioca em 2008 para a revista W Magazine. Depois das fotos, os dois passaram a se encontrar. Na época, a artista estava há pouco tempo solteira, após ter separado do diretor de cinema Guy Ritchie.

Apesar do casal ter sido visto juntos em várias partes do mundo, em 2009, Jesus chegou a dizer que Madonna era apenas uma amiga querida durante uma entrevista a Patrícia Poeta, no programa 'Fantástico'. No entanto, o pai do DJ já tinha afirmado que eles estavam namorando. "Ela é uma pessoa que admiro muito, uma amiga que está na minha vida, que trabalhei junto e que mantenho contato", disse.

No mesmo ano, Madonna esteve no Brasil para uma missão humanitária e teria aproveitado a visita para conhecer os pais do namorado.

Ainda em 2009, o modelo participou do clipe da música Celebration, em que aparece como DJ. O relacionamento dos dois chegou ao fim no primeiro trimestre de 2010.