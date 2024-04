Palavra do Leitor - 24 de abril de 2024

Saúde em São Bernardo – 1

‘Vereadores de S.Bernardo decidem se vão convocar secretário de Saúde’ (Política, ontem). Orlando Morando impedindo que esse médico dê explicações... Deve ser conivente com o erro. Vergonha. Nunca se interessou em dar à população uma saúde digna. Outubro vem aí. Vamos votar certo.

Diva Pires

do Facebook

Saúde em São Bernardo – 2

Políticos são todos iguais. Na eleição é só promessa e quando eleito é só dinheiro no bolso. Por isso, se colocar todos os políticos do Brasil em um saco de lixo, nem o coletor vai querer pegar, pois não vai ter aterro sanitário para eles, pois nenhum presta.

Sergio Cardoso

do Facebook

Saúde em São Bernardo – 3

Aí pergunto: votar em quem? Sempre que aparece alguém novo ou algum candidato das comunidades e bairros que não são conhecidos, nunca ganha. São só os mesmos que estão lá há décadas e nada fazem. Temos que tomar vergonha na cara e deixar esses políticos de estimação de lado e colocar sangue novo lá, seja de qual partido for. Porque esses que aí estão só mudam de cidade e partidos. Aí tem vereador que já foi prefeito, prefeito que foi vice de outro prefeito e saiu da cidade de origem e foi para outra e se lançou vereador e lá ganhou. Já vi ex-prefeito de Rio Grande da Serra ser presidente da Câmara em outra eleição em Diadema. É tudo farinha do mesmo saco. O Grande ABC está contaminado. É sempre mais do mesmo.

Ramifon Aguiar

do Facebook

Eleições

Com chegada das eleições municipais, chegam com ela a época dos candidatos culposos, ou seja, aqueles que concorrerão sem a menor intenção de vencer o pleito, querem apenas angariar alguns votos e, caso o candidato a prefeito de sua coligação vença, pleitearem um dos milhares de cargos comissionados existentes na região. Fique atento, caro eleitor, pois essa prática não se restringe apenas aos candidatos à vereança. Estamos assistindo a vários pré-candidatos às prefeituras se mostrarem adeptos dela.

Vanderlei Retondo

Santo André

Doação de órgãos

Podemos ser transformadores nas vidas de oito seres humanos, graças à doação de órgãos e tecidos. Coração, rins, pâncreas, pulmões, fígado, córneas, pele, ossos, medulas, válvulas cardíacas e tendões. Mesmo tendo o Brasil o maior programa público de transplantes do mundo, ainda existem pessoas que morrem e são enterradas ou cremadas sem terem sido doadoras de órgãos. Aproximadamente 42 mil pessoas aguardam na fila, sendo 24.393 homens e 17.165 mulheres. Sua doação não lhe deformará fisicamente. Não existe proibição moral, física ou espiritual que impedirá você de ser doador. Somos o quarto país do mundo com humanos que doam.

Cecél Garcia

Santo André