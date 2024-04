Ford amplia receita no primeiro trimestre; lucro cai para US$ 1,3 bilhão

A Ford registrou lucro líquido de US$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2024, ou US$ 0,33, menor do que o ganho de US$ 1,7 bilhão de igual período do ano passado, e US$ 0,44 por ação, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. O resultado ficou abaixo da expectativa de lucro de US$ 0,43 por ação da Factset.

A receita da montadora, por outro lado, foi de US$ 42,8 bilhões, 3% acima dos US$ 41,5 bilhões registrados em igual período de 2023 e além do esperado por analistas da FactSet, de US$ 40,0 bilhões.

"Os resultados operacionais da Ford no primeiro trimestre de 2024 forneceram mais evidência de que sua estratégia segmentada e centrada no cliente está gerando crescimento e lucratividade, aprimorando a eficiência do capital e fortalecendo a durabilidade dos negócios", apontou a empresa.

"Os clientes querem veículos pelos quais sejam apaixonados, escolhas na forma como são movidos, qualidade isso está cada vez melhor e com grande valor", disse o presidente e CEO Jim Farley. "Com Ford+, estamos cada vez mais dando-lhes tudo isso", afirmou ainda.

