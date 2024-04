Vacinação contra HPV em Ribeirão Pires tem cobertura de 88%

Ribeirão Pires apresenta números positivos na cobertura vacinal contra o HPV. A rede de saúde municipal já registra 88% de cobertura entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. O número se aproxima dos 90% estipulados pelo Ministério da Saúde, que adotou a mudança de estratégia para dose única na imunização contra o HPV. Em Ribeirão Pires, essa faixa etária representa total de 6.700 pessoas.

Para reforçar a cobertura vacinal do HPV e das demais imunizações do calendário nacional, a Prefeitura realizou vistorias nas unidades de ensino municipais, estaduais e particulares durante a Campanha Estadual de Estratégia de Vacinação nas Escolas. Com isso, pais e responsáveis foram orientados a procurar uma unidade da Atenção Primária - UBS e USFs - para manter a caderneta atualizada.

A rede, seguindo orientação do Ministério da Saúde, realiza a imunização com dose única para pessoas do sexo feminino e masculino de 9 a 14 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Adolescentes até 19 anos não vacinados e pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR) também estão no grupo prioritário para receber a vacina contra o HPV.