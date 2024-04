Parque Central recebe Moeda Pet neste sábado

A edição de abril do Moeda Pet acontece neste sábado (27), das 9h às 13h, no Parque Central, em sistema drive-thru.





“O programa é modelo de expansão para outras cidades, como ocorreu recentemente em Ribeirão Pires, que instituiu o Tigela Cheia. Isso prova que estamos no caminho certo, porque se trata de uma ação que destaca o lado social e preserva o meio ambiente”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.





O Moeda Pet troca um quilo de garrafas plásticas por um quilo de ração animal. Cada munícipe tem direito a três quilos de ração no máximo. Um quilo equivale a 20 garrafas de dois litros, ou 25 de um litro, ou ainda 36 de 600ml. Há duas opções: levar para casa ou doar o alimento para as ONGs cadastradas na Prefeitura.





As garrafas plásticas recolhidas são encaminhadas para o aterro municipal de Santo André, onde as cooperativas fazem o trabalho de reciclagem e a comercialização.





Na edição de março, em meio ao feriado de Páscoa, foram trocadas 10.340 garrafas PET por 517 quilos de ração. Participaram 120 munícipes.





O programa conta com a participação do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente; do Banco de Rações; do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André); e do Dr. Hato Hospital Veterinário e Pet Shop.





As empresas interessadas em apoiar o Moeda Pet podem entrar em contato no telefone 4433-1958 da Prefeitura de Santo André. A adesão de novos parceiros contribuirá com o aumento de ração, que poderá resultar na expansão para outras áreas da cidade.