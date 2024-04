Estudiantes promete identificar e punir torcedores que cometeram racismo contra gremistas

Mais uma vez um duelo entre times argentinos e brasileiros terminou com atos de racismo. Mas diferentemente do que vem ocorrendo em vários destes encontros, a diretoria do Estudiantes prometeu dar exemplo, identificar e punir com rigor os responsáveis por imitar macaco em direção à torcida do Grêmio na derrota de terça-feira à noite, pela Copa Libertadores.

Torcedores do clube argentino que estavam próximos aos gaúchos nas arquibancadas fizeram gestos de macaco após o Grêmio fazer seu gol e foram flagrados em imagens de TV e em registros de alguns fotógrafos que acompanhavam a partida da terceira rodada.

Apoiador da campanha da Conmebol de "Basta de Racismo", os dirigentes do Estudiantes não gostaram nada de ver o nome do clube envolvido nos atos discriminatórios e soltou nome repudiando os atos e garantindo que os culpados não sairão ilesos.

"O Estudiantes de La Plata iniciou esta manhã uma investigação e um procedimento administrativo interno para identificar os indivíduos que cometeram crimes raciais no jogo da noite da última terça-feira contra o Grêmio", informou o clube, em nota.

"Além da ação que resultará em sanção exemplar para as pessoas envolvidas, denunciaremos esse comportamento na justiça criminal, que viola leis e acordos internacionais. Disponibilizaremos todas as provas obtidas para a investigação. Ao mesmo tempo, será avaliada a possibilidade de iniciar uma ação cível para que os envolvidos sejam responsáveis pelos danos que possam ser causados à nossa instituição", afirmou a direção, revoltada com a atitude.

O Estudiantes informou, ainda, que está empenhado em rejeitar veementemente qualquer ato de racismo como o que ocorreu contra o Grêmio. "Continuaremos com nosso trabalho permanente de conscientização de nossos associados e apoiadores, e também de sanção a quem se desviar do caminho de respeito e bom comportamento que nos identifica."