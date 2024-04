Preta Gil comenta status de relacionamento em meio à rumores de affair com O Kannalha

Preta Gil decidiu falar sobre alguns rumores de um novo affair. Ao responder os seguidores em uma caixinha de perguntas do Instagram, a cantora brincou que está solteira, não sozinha.

Para quem não acompanhou, alguns rumores começaram a circular nas redes sociais de que a famosa estaria envolvida com o cantor O Kannalha. No dia 11 de abril, o artista do TVZ, apresentado por Preta Gil e publicou um agradecimento:

Deixar aqui o nosso carinho a essa pessoa maravilhosa, Preta Gil! Obrigado pelo convite, foi lindo! A palavra é gratidão, declarou.

O que também chamou atenção dos usuários da web foi que a cantora tem deixado comentários nas fotos do Kannalha, com emojis de coração e outros mais picantes com foguinhos. Esse bafafá todo levou a cantora ser questionada se estava ou não em um relacionamento. A partir dessa pergunta, respondeu com uma música de Ivete Sangalo e declarou:

Não estou namorando, estou solteiríssima. Mas tá solteira, mas não tá sozinha. Vai devagar com a pretinha, escreveu.