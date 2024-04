Ribeirão Pires promove Feira de Adoção e Vacinação Antirrábica neste sábado

Neste sábado (27), a Prefeitura de Ribeirão Pires realizará a Feira de Adoção e Vacinação Antirrábica no terceiro evento do "Tigela Cheia", que acontece na Vila do Doce. O evento, que conta com a colaboração de protetores independentes, organizações não governamentais (ONGs) e do Conselho de Proteção Animal, visa encontrar lares amorosos para animais vítimas de abandono e maus tratos, enquanto também oferece a aplicação de doses da vacina antirrábica pela Secretaria de Saúde.

Veterinários estarão presentes durante o evento para fornecer orientação e esclarecer dúvidas sobre os cuidados necessários para os pets, reforçando o compromisso da comunidade em promover o bem-estar animal.

Durante o evento, os moradores terão a oportunidade não apenas de adotar um novo membro para suas famílias, mas também de contribuir com a causa animal na cidade. Através do Programa de Auxílio ao Protetor Independente (PAPI), a Prefeitura incentiva a doação de ração para pets, que será utilizada para apoiar os cuidados com os animais em situação de vulnerabilidade. Essa colaboração, em parceria com o Fundo Social Municipal, fortalece o trabalho dos protetores independentes, que desempenham um papel fundamental na proteção dos animais.

Para participar da adoção, os interessados devem ser maiores de 18 anos e estar munidos de documentos de identidade e comprovante de residência originais. Além disso, é necessário residir em um local fechado e se comprometer a arcar com todos os custos após a adoção, incluindo alimentação e cuidados veterinários. Essas medidas visam garantir o bem-estar dos animais e promover a responsabilidade dos novos tutores.

A Feira de Adoção e Vacinação Antirrábica é parte de um esforço contínuo da Prefeitura de Ribeirão Pires em promover o cuidado e a proteção dos animais na comunidade. Desde 2021, as feiras de adoção têm sido um sucesso, proporcionando novos lares para mais de 400 animais. Com eventos como esse, a cidade reafirma seu compromisso com o bem-estar animal e incentiva a participação ativa dos cidadãos na construção de uma sociedade mais solidária e consciente.

Tigela Cheia - Programa recém-lançado pela Prefeitura, os moradores poderão doar um quilo de garrafas plásticas por um quilo de ração para cães e gatos. Como referência, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal da Prefeitura indica que um quilo de garrafa pet equivale a 20 unidades de 2l, 26 unidades de 1l ou 36 unidades de 600 ml. Serão trocados até três quilos de materiais por pessoa (CPF). Os moradores poderão levar a ração para casa ou indicar um protetor ou ONG para receber os alimentos.