Dirigentes do BC chinês sugerem que aumento da liquidez no mercado de títulos não é iminente

Autoridades do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) afirmaram que o banco central continuará fiel às ferramentas normais de política monetária, mas reforçaram que é improvável a oferta de um grande aumento de liquidez por meio da negociação de títulos. Os comentários foram realizados nesta quarta-feira, 24, ao jornal estatal Financial News e quebram semanas de silêncio do BC chinês sobre o assunto.

Os dirigentes do PBoC enfatizaram que sua negociação de títulos do Tesouro é fundamentalmente diferente das operações de flexibilização quantitativa conduzidas por outros bancos centrais, que envolvem o carregamento de ativos como títulos do governo para reduzir os rendimentos depois de esgotar os meios políticos mais tradicionais.

A negociação de títulos do Tesouro da China é uma ferramenta que tem sido utilizada com moderação pelo PBoC nas últimas duas décadas. Porém, outras autoridades chinesas têm defendido sua retomada, como o Ministério das Finanças da China, que expressou na terça-feira, 23, seu apoio ao uso da ferramenta pelo banco central do país.

O debate ocorre ainda em um cenário de queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo da China. Os dirigentes do PBoC reforçaram na entrevista que, embora os rendimentos reflitam principalmente as expectativas de crescimento econômico e inflação de longo prazo, eles também são influenciados por fatores como oferta e demanda.

O jornal afiliado ao PBoC citou participantes do mercado não identificados, dizendo que os rendimentos poderiam estar caindo devido à falta de "ativos seguros" no mercado, sugerindo que o banco central forneceu liquidez suficiente para o mercado de títulos. A emissão planejada por Pequim de títulos públicos especiais ultralongos poderia aliviar essa situação e ajudar a sustentar os rendimentos, disse o jornal.

Em análise para a Dow Jones Newswires, a diretora sênior da CreditSights, Zerlina Zeng, pondera que a retomada da discussão sobre a negociação de títulos por autoridades chinesas pode sinalizar que os índices de exigência de reserva já estão em níveis relativamente baixos e as reservas cambiais têm permanecido praticamente estagnadas.

O PBOC administra a liquidez principalmente por meio da base monetária, incluindo o acúmulo de reservas cambiais e instrumentos mais novos, como a linha de crédito de médio prazo, bem como o multiplicador monetário, ou RRR, afirmou Zeng. Fonte: Dow Jones Newswires